Фицо поддержал евроинтеграцию Украины во время встречи с Зеленским

Как подчеркнул президент, Украина открыта к конструктивному диалогу со Словакией и заинтересована в развитии сильных отношений.

По словам Зеленского, он обсудил с Фицо сотрудничество в различных сферах и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время.

"Говорили об обмене визитами в Киев и Братиславу - договорились, что команды будут работать над графиком", - рассказал президент.

Отдельное внимание во время переговоров уделили вопросу евроинтеграции Украины.

Глава государства сообщил, что Фицо поддерживает вступление Украины в ЕС, а Словакия готова способствовать этому процессу.