Фицо поддержал евроинтеграцию Украины во время встречи с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во время визита в Ереван 4 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в соцсети X.
Как подчеркнул президент, Украина открыта к конструктивному диалогу со Словакией и заинтересована в развитии сильных отношений.
По словам Зеленского, он обсудил с Фицо сотрудничество в различных сферах и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время.
"Говорили об обмене визитами в Киев и Братиславу - договорились, что команды будут работать над графиком", - рассказал президент.
Отдельное внимание во время переговоров уделили вопросу евроинтеграции Украины.
Глава государства сообщил, что Фицо поддерживает вступление Украины в ЕС, а Словакия готова способствовать этому процессу.
Сегодня, 4 мая, в Ереване проходит VIII саммит Европейского политического сообщества, который собрал лидеров европейских стран и международных партнеров.
Во встрече приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, премьер-министр Канады Марк Карни, председатель Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Во время выступления Зеленский заявил, что впервые за много лет на параде 9 мая в Москве может не быть военной техники, что, по его словам, свидетельствует об ослаблении России.
Он также отметил, что во время мероприятия над российской столицей могут появиться украинские дроны.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, в дальнейшем у Зеленского запланированы двусторонние встречи с премьер-министром Армении Николой Пашиняном, а также с Карни, Коштой и Рютте.