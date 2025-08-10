Фицо оскандалился новым заявлением об Украине. В МИД резко ответили

Что сказал Фицо

Комментируя саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путин, Фицо заявил, что неважно, о чем договорятся стороны, потому что больше всего пострадает Украина.

"Помните старую африканскую истину, которую я так люблю повторять? Неважно, слоны дерутся или занимаются сексом, всегда страдает трава. Независимо от того, чем закончатся переговоры слонов 15 августа, пострадает трава - в данном случае, Украина", - сказал Фицо.

Реакция Украины

В МИД Украины осудили подобную риторику словацкого премьера. В ведомстве подчеркнули, что после более трех лет полномасштабной войны Фицо так и не осознал истинных причин преступного вторжения и опасности, которую несет заигрывание с РФ.

"Обидно, что глава правительства государства-члена Европейского Союза позволяет себе откровенно оскорбительную риторику в адрес Украины и украинского народа, который ежедневно героически борется с российской агрессией, сдерживая ее на своей земле в интересах безопасности всей Европы", - говорится в заявлении.

МИД предостерег Фицо от использования "недружественных фольклорных аллегорий и от попыток повысить политические рейтинги своей партии через подобные заявления".

"Это легкомыслие, которое оскорбляет память погибших, страдания миллионов украинских семей и жертвенность тех, кто борется за свободу", - отметили в МИД.

В ведомстве добавили, что заявления Роберта Фицо диссонируют с духом добрососедства, солидарности и взаимоуважения, чем премьер Словакии также оскорбляет и собственный народ.