Фицо якобы собрался в Москву на встречу с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник поедет в Москву. Он встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на фоне планов Украины не продолжать транзит российского газа в ЕС.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews Serbia .

"Как я узнал неофициально, и когда я говорю неофициально, как я сказал о санкциях против NIS, это вполне достоверно: в понедельник Роберт Фицо отправится к Путину, как лидер страны Евросоюза", - сказал он в эфире TV Happy.

Остановка транзита российского газа в ЕС

Напомним, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина прекратит транзит российского газа в 7 часов утра 1 января 2025 года. В этот момент истечет срок действия пятилетнего контракта.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский тоже сказал, что Украина не будет продолжать транзит российского газа в страны Европы. Он добавил, что возможен лишь транзит нероссийского газа.

Роберт Фицо в свою очередь пригрозил, что Словакия может рассмотреть ответные меры против Украины, если страна не проходит транзит газа из России в Европу. По его словам, он был ошеломлен отказом Зеленского разрешить транзит после того, как два лидера провели разговор на саммите в Брюсселе.

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