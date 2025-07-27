Фитнес-тренер дала советы молодым мамам для энергии и быстрого восстановления

Возвращение в форму после родов, восстановление сил и поддержание энергии - одни из самых больших вызовов для молодых мам.

Дарья Михайленко, известный фитнес-тренер и жена футболиста Николая Михайленко, которая сама недавно стала мамой, в интервью РБК-Украина поделилась своими секретами и ценными советами для женщин в этот особый период.

Спорт хотя бы 20 минут в день

Михайленко, которая вызвала восхищение своих подписчиков быстрым возвращением в форму после рождения сына, подчеркивает важность физической активности.

"Если нет никаких запретов - занимайтесь спортом. Неважно, сколько это, 20 минут или 40. Это уже большой вклад в себя", - советует она молодым мамам.

Правильное питание для мам: принцип "80/20"

Кроме физических нагрузок, ключевую роль в поддержании здоровья и энергии играет питание. Дарья придерживается собственного принципа.

"Я питаюсь 80/20. Где 80% - это полезное питание, а 20% - это то, что душа пожелает. Питаюсь 2-3 полноценных приемов пищи и один перекус", - рассказывает фитнес-тренер.

Она подчеркивает, что еда для мам - это не только удовольствие, а источник силы.

"Главное - есть сбалансировано. Придерживаться белков, жиров и углеводов. Еда - это энергия и сила, а для мам это очень важно", - объясняет тренер.

Среди рекомендованных продуктов - мясо, рыба, овощи, различные крупы и продукты с высоким содержанием железа.

Зато стоит избегать полуфабрикатов.

Сила из улыбки малыша и личное время

Даже при условии насыщенного графика мужа-футболиста, Дарья находит силы и время для восстановления.

"Силы черпаю из улыбки малыша. Я занимаюсь с ним каждый день. Также помогает мой любимый спорт. После тренировки, я как батарейка, туда-сюда", - признается она.

Личное время и поддержка семьи также играют важную роль в ее балансе.

"Мне помогает моя семья, особенно моя мама. Я еще и родила на ее день рождения", - рассказывает женщина.

Эти простые, но действенные советы от Дарьи Михайленко могут стать настоящим вдохновением и практическим пособием для молодых мам, которые стремятся быть энергичными, здоровыми и счастливыми.