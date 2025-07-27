Фитнес-тренер дала советы молодым мамам для энергии и быстрого восстановления
Возвращение в форму после родов, восстановление сил и поддержание энергии - одни из самых больших вызовов для молодых мам.
Дарья Михайленко, известный фитнес-тренер и жена футболиста Николая Михайленко, которая сама недавно стала мамой, в интервью РБК-Украина поделилась своими секретами и ценными советами для женщин в этот особый период.
Спорт хотя бы 20 минут в день
Михайленко, которая вызвала восхищение своих подписчиков быстрым возвращением в форму после рождения сына, подчеркивает важность физической активности.
"Если нет никаких запретов - занимайтесь спортом. Неважно, сколько это, 20 минут или 40. Это уже большой вклад в себя", - советует она молодым мамам.
Правильное питание для мам: принцип "80/20"
Кроме физических нагрузок, ключевую роль в поддержании здоровья и энергии играет питание. Дарья придерживается собственного принципа.
"Я питаюсь 80/20. Где 80% - это полезное питание, а 20% - это то, что душа пожелает. Питаюсь 2-3 полноценных приемов пищи и один перекус", - рассказывает фитнес-тренер.
Она подчеркивает, что еда для мам - это не только удовольствие, а источник силы.
"Главное - есть сбалансировано. Придерживаться белков, жиров и углеводов. Еда - это энергия и сила, а для мам это очень важно", - объясняет тренер.
Среди рекомендованных продуктов - мясо, рыба, овощи, различные крупы и продукты с высоким содержанием железа.
Зато стоит избегать полуфабрикатов.
Сила из улыбки малыша и личное время
Даже при условии насыщенного графика мужа-футболиста, Дарья находит силы и время для восстановления.
"Силы черпаю из улыбки малыша. Я занимаюсь с ним каждый день. Также помогает мой любимый спорт. После тренировки, я как батарейка, туда-сюда", - признается она.
Личное время и поддержка семьи также играют важную роль в ее балансе.
"Мне помогает моя семья, особенно моя мама. Я еще и родила на ее день рождения", - рассказывает женщина.
Эти простые, но действенные советы от Дарьи Михайленко могут стать настоящим вдохновением и практическим пособием для молодых мам, которые стремятся быть энергичными, здоровыми и счастливыми.
Вас может заинтересовать
- Даша Квиткова раскрыла секреты своих тренировок, благодаря которым держит себя в форме
- Что ест Натали Портман, чтобы сохранять молодость
-
Жена игрока "Динамо" объяснила, почему не ревнует мужа-футболиста.