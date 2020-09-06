Fitch Ratings дало прогноз падіння економіки України

Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)

Серед ризиків прогнозу - масштаб і тривалість спалаху коронавірусу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зберегло свій квітневий прогноз, згідно з яким у 2020 році економіка України скоротиться на 6,5%. Надалі очікується відновлювальне зростання, яке складе 3,8% і 3,5% відповідно у 2021 і 2022 роках.

Про це йдеться в повідомленні агентства.

Як відзначають аналітики Fitch, у другому кварталі 2020 економіка України скоротилася на 11,4%.

"Покращення роздрібних продажів, промислового виробництва і будівництва відображає пожвавлення споживання та інвестицій, у той час як більш швидке виконання видатків у другому півріччі 2020 і більш низькі процентні ставки підтримають відновлення", - йдеться в повідомленні

Проте ризики погіршення прогнозів Fitch зберігаються, враховуючи невизначеність щодо масштабів і тривалості спалаху коронавірусу, а також тривалості або повторного введення обмежень, особливо з урахуванням повідомлень про зростання числа випадків коронавірусу в Україні

Fitch прогнозує, що дефіцит розширеного уряду досягне 6,5% ВВП у 2020 році. Великі дивідендні виплати від державних компаній (1,8% від ВВП) і відновлення збору податків (за винятком податків, пов'язаних з імпортом) підтримали державні доходи, в той час як зростання витрат залишається помірним з початку року і зосереджене на соціальних трансфертах та видатках на охорону здоров'я.

Агентство прогнозує, що фіскальна консолідація буде відбуватися поступово, при цьому дефіцит розширеного уряду скоротиться до 5,4% ВВП у 2021 році та 4,2% у 2022 році.

Хоча уряд заявив, що він має намір реалізовувати ініціативи щодо витрат для підтримки зростання, такі як збільшення мінімальної заробітної плати (на 30% у 2021 році), фактичні темпи бюджетної консолідації будуть залежати від продовження взаємодії з МВФ і доступного фінансування, йдеться в повідомленні.

У Fitch відзначають, що інфляційний тиск залишається помірним (2,4% р/р у липні), але очікується, що інфляція наблизиться до цільового показника НБУ на 5% до кінця 2020 року із-за підвищення цін на енергоносії та продукти харчування, а також відновлення внутрішнього попиту. Fitch очікує, що інфляція в середньому складе 5,3% у 2021 році та 5,7% у 2022 році. НБУ знизив облікові ставки до рекордно низького рівня в 6% у червні у відповідь на пандемію, але подальше ослаблення, на думку Fitch, може бути обмежене зростанням інфляційного тиску і значним підвищенням мінімальної заробітної плати у 2021 році.

Загальний державний борг збільшиться до 57,4% ВВП (65,1%, включаючи гарантії) і 60% до 2022 року, з 44,4% (50,4% з гарантіями) у 2019 році. Fitch прогнозує, що державний борг України стабілізується на рівні близько 60% у 2022-2023 роках.

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні 2020 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз довгострокового рейтингу України з "позитивного" до "стабільного" і підтвердило рейтинг дефолту емітента на рівні "B".

Зазначимо, на початку червня Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.