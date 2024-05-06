ua en ru
Пн, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лидер "Орландо" напрасно увенчал слэм-данком сольный проход: момент дня в НБА

Кливленд, Понедельник 06 мая 2024 12:28
UA EN RU
Лидер "Орландо" напрасно увенчал слэм-данком сольный проход: момент дня в НБА Фото: Паоло Банкеро не спас "Мэджик" от вылета из плей-офф (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил тяжелый форвард "Орландо Мэджик" Паоло Банкеро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Звезда "Мэджик" покорил моментом в финальной четверти противостояния с "Кливлендом". Он получил передачу на "дуге", классно развернулся и в окружении трех оппонентов эффектно уложил сверху.

Стараний Банкеро не хватило для победы "Орландо". "Кливленд" сумел дожать "Мэджик" (106:94) и завершил серию первого раунда плей-офф. На следующем этапе "Кавальерс" встретятся с "Бостоном".

Банкеро к тому же стал самым результативным в составе "Орландо". Он оформил дабл-дабл, добавив к 38-ми очкам 16 перехватов. В рядах "Кливленда" больше всего набрал защитник Донован Митчелл (39 пунктов).

Кто такой Паоло Банкеро

Уроженец Сиэтла, на студенческом уровне выступал за Университет Дьюка. На драфте НБА-2022 выбран "Орландо" под первым номером.

Дебютировал за "Мэджик" в Летней лиге ассоциации, а официальный профессиональный старт прошел 3 октября того же года. Новичок года НБА-2023, участник Матча всех звезд-2024. Сначала склонялся к выступлениям за сборную Италии, но позже выбрал США и съездил на ЧМ-2023 (4 место).

Вырос в спортивной семье афроамериканки и италоамериканца. Теряет до 3 кг пота в каждом матче из-за редкой болезни.

К слову, утром подготовили анонс главных спортивных событий рабочей недели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Никогда не будет достаточно. Украина рассчитывает на поставку артснарядов от партнеров, - Камышин
Никогда не будет достаточно. Украина рассчитывает на поставку артснарядов от партнеров, - Камышин
DAILY
Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках