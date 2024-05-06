Лидер "Орландо" напрасно увенчал слэм-данком сольный проход: момент дня в НБА
Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил тяжелый форвард "Орландо Мэджик" Паоло Банкеро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
Звезда "Мэджик" покорил моментом в финальной четверти противостояния с "Кливлендом". Он получил передачу на "дуге", классно развернулся и в окружении трех оппонентов эффектно уложил сверху.
Стараний Банкеро не хватило для победы "Орландо". "Кливленд" сумел дожать "Мэджик" (106:94) и завершил серию первого раунда плей-офф. На следующем этапе "Кавальерс" встретятся с "Бостоном".
Банкеро к тому же стал самым результативным в составе "Орландо". Он оформил дабл-дабл, добавив к 38-ми очкам 16 перехватов. В рядах "Кливленда" больше всего набрал защитник Донован Митчелл (39 пунктов).
Кто такой Паоло Банкеро
Уроженец Сиэтла, на студенческом уровне выступал за Университет Дьюка. На драфте НБА-2022 выбран "Орландо" под первым номером.
Дебютировал за "Мэджик" в Летней лиге ассоциации, а официальный профессиональный старт прошел 3 октября того же года. Новичок года НБА-2023, участник Матча всех звезд-2024. Сначала склонялся к выступлениям за сборную Италии, но позже выбрал США и съездил на ЧМ-2023 (4 место).
Вырос в спортивной семье афроамериканки и италоамериканца. Теряет до 3 кг пота в каждом матче из-за редкой болезни.
К слову, утром подготовили анонс главных спортивных событий рабочей недели.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.