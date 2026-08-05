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FirePoint опережает российские аналоги благодаря скорости адаптации, - военный

13:34 05.08.2026 Ср
2 мин
Украинский ОПК прошел путь от импровизации к системности
aimg Анна Шиканова
Военный назвал преимущества украинских беспилотников (кадр с видео)

Украинские разработчики беспилотных систем, в частности компания FirePoint и создатели разведкомплекса, демонстрируют более высокую эффективность российских и западных аналогов благодаря гибкости и постоянной адаптации к требованиям фронта.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил военнослужащий, основатель культурного направления метаромантика и член мотоклуба MEMORIA Серафим Гордиенко.

По его словам, большинство конкретных успехов отечественного ОПК было достигнуто уже во время полномасштабного вторжения в условиях постоянной нехватки времени, людей и ресурса. Однако требование заполнить критические ниши заставило создавать решения "с привкусом творчества и надрыва ресурсов".


"Если мы говорим за разведку, самые известные компании Skyeton, "Укрспецсистемс", "Довіра" (DeDeviRO - ред.) с "Лелеками", мидлстрайк - всем известный Firepoint... Сейчас мы можем сказать, что эти ниши уже прочно заняты и эта отчаянность уже перешла в определенную системность", - отметил Гордиенко.

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Он подчеркнул, что базовым принципом украинских лидеров рынка стала высокая клиентоориентированность - постоянная коммуникация с подразделениями и конкретными военнослужащими, а также готовность менять средства каждые полгода.

Кроме того, у украинских компаний есть собственные логистические способности и ремонтные базы для поддержки фронта.

"Почему этого нет в России? Там уже стабильные структуры, национализированные предприятия, попробуй с ними конкурировать. Это гораздо сложнее, мягко говоря", - отметил военный.

Гордиенко подчеркнул, что сложившаяся системность частично меняет общий мировой рынок, ведь бюрократическим процедурам и срокам мирного времени украинские производители противопоставляют реальные результаты в самых сложных условиях в мире.

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"У тебя есть тысячи обнаруженных целей Sharkом, у тебя есть десятки уничтоженных целей Firepoint, и ты просто в портфолио все это себе вводишь и говоришь: "Ну давайте посоревнуемся, у кого более проверенное средство". Здесь вопрос даже не в деньгах. Бюджеты бы и не решили, потому что у них денег больше. Но мы видим ситуацию иначе", - подытожил военнослужащий.

Ранее FirePoint назвала сроки первого перехвата баллистической ракеты в рамках проекта Freyja и рассказала о текущем этапе разработки.

Также мы разбирались, что известно об украинском оперативно-тактическом ракетном комплексе "Сапсан", впервые показанном еще в 2018 году, и почему его создание затянулось.

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