FirePoint опережает российские аналоги благодаря скорости адаптации, - военный

По его словам, большинство конкретных успехов отечественного ОПК было достигнуто уже во время полномасштабного вторжения в условиях постоянной нехватки времени, людей и ресурса. Однако требование заполнить критические ниши заставило создавать решения "с привкусом творчества и надрыва ресурсов".



"Если мы говорим за разведку, самые известные компании Skyeton, "Укрспецсистемс", "Довіра" (DeDeviRO - ред.) с "Лелеками", мидлстрайк - всем известный Firepoint... Сейчас мы можем сказать, что эти ниши уже прочно заняты и эта отчаянность уже перешла в определенную системность", - отметил Гордиенко.

Он подчеркнул, что базовым принципом украинских лидеров рынка стала высокая клиентоориентированность - постоянная коммуникация с подразделениями и конкретными военнослужащими, а также готовность менять средства каждые полгода.

Кроме того, у украинских компаний есть собственные логистические способности и ремонтные базы для поддержки фронта.

"Почему этого нет в России? Там уже стабильные структуры, национализированные предприятия, попробуй с ними конкурировать. Это гораздо сложнее, мягко говоря", - отметил военный.

Гордиенко подчеркнул, что сложившаяся системность частично меняет общий мировой рынок, ведь бюрократическим процедурам и срокам мирного времени украинские производители противопоставляют реальные результаты в самых сложных условиях в мире.

Читайте также: Совладелец Fire Point заинтриговал видео с новой украинской ракетой

"У тебя есть тысячи обнаруженных целей Sharkом, у тебя есть десятки уничтоженных целей Firepoint, и ты просто в портфолио все это себе вводишь и говоришь: "Ну давайте посоревнуемся, у кого более проверенное средство". Здесь вопрос даже не в деньгах. Бюджеты бы и не решили, потому что у них денег больше. Но мы видим ситуацию иначе", - подытожил военнослужащий.