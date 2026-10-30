Fire Point нашла способ бить по РФ без Starlink

Fire Point нашла замену Starlink

Силы обороны Украины в значительной степени полагаются на SpaceX Илона Маска для спутниковой связи над своей территорией. Киев попросил компанию расширить покрытие на Россию.

Но в течение 10 дней в этом месяце Украина столкнулась с ограничениями скорости услуг Starlink. Это препятствовало защите дронов и миссиям по проведению ударов, отметило издание.

Терех заявила, что украинская компания Fire Point нашла обходные пути, позволившие ей бить по РФ без использования спутниковой связи.

"Мы строили с учетом этого. Системы Fire Point разработаны для завершения миссии без спутниковой связи. Навигация, работающая без какого-либо внешнего сигнала, является приоритетом", - сказала она.

Полный доступ к Starlink

Терех отказалась предоставить подробности, но уточнила, что полный доступ к системам SpaceX над Россией будет значительным улучшением.

"Мы нашли способ технологически преодолеть эту проблему, но это охватывает, вероятно, лишь 15-20% того, что мы могли бы сделать, если бы Starlink работал (над Россией - ред.)", - отметила она.

Полный доступ к системам SpaceX станет "переломным моментом" для атак Украины на российские пусковые установки баллистических ракет, сказала она.

"Мы хотим союза с Америкой, где правила известны заранее, чтобы вопрос о том, можем ли мы защищаться, не поднимался снова каждые несколько недель в зависимости от чьего-то настроения", - сказала Терех.

Новые ракеты Fire Point

В этом месяце Украина объявила о первом боевом применении тактической баллистической ракеты FP-7 компании Fire Point для поражения цели на оккупированной территории Украины.

Терех сказала, что ее дальность составляет около 300 км. Она может быть использована против российских пусковых установок для баллистических ракет малой дальности "Искандер".

"Наша новая ракета FP-7 может, среди прочего, стать ценным дополнением к арсеналу оружия, помогающего защищать наши города", - сказала она, добавив, что это будет экономически выгоднее, чем использование ракет-перехватчиков Patriot американского производства.

Работа над FP-9

Fire Point также работает над другой баллистической ракетой - FP-9. Но ее дальность полета в 800 километров усложняет разработку и испытания, сказала Терех.

FP-9, по ее мнению, очень близка к боевой готовности в этом году.

Проект Freyja

Терех также заявила, что проект Freyja по общеевропейской системе противоракетной обороны, координируtvjq Fire Point, имеет прогресс.

По ее словам, перехват виртуальной цели с помощью ракетной системы ожидается до конца 2026 года, а перехват физической цели запланирован на середину следующего года.