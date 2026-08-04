Fire Point создала собственный турбореактивный двигатель для ракеты "Фламинго"

Сколько двигателей уже опробовали на "Фламинго"

Двигатель разработали совместно с тем же конструкторским бюро, которое когда-то создало двигатель АИ-25 - именно его модификация АИ-25ТЛ первой стояла на крылатой ракете FP-5 "Фламинго". По словам Терех, в целом ракету оснащали уже пятью разными двигателями.

"Фламинго" первоначально проектировался как гибкая платформа, способная работать с разными типами двигателей. Поэтому мы действительно можем значительно расширить перечень поддерживаемых двигателей", - заявила Терех.

Сколько времени ушло на разработку собственного двигателя

Создание собственного турбореактивного двигателя для беспилотных летательных аппаратов заняло в компании более полугода.

"Сейчас мы собираем первые 10 прототипов будущих турбореактивных двигателей с вентиляторным агрегатом нашего производства", - рассказала Терех, добавив, что изготовить турбореактивный двигатель сложнее самой ракеты.

По ее словам, Fire Point планирует до конца этого года завершить испытания всех образцов и внести необходимые усовершенствования, а уже в следующем году перейти к серийному производству.

Почему не удалось нарастить производство ракет

Терех также признала, что планы увеличить производство ракет "Фламинго" до семи единиц в день пока реализовать не удалось.

"К сожалению, поскольку Украина ожидала поступления средств по кредиту от Европейского Союза, объем заказов не соответствовал максимальной производственной мощности, поэтому объем производства был снижен... Мы рассчитываем нарастить объем до указанного уровня. Вероятно, до конца этого года или в начале следующего. Это зависит от того, как будут поступать контракты", - пояснила она.