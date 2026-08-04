Fire Point создала собственный турбореактивный двигатель для ракеты "Фламинго"

Украинская компания Fire Point разработала собственный турбореактивный двигатель, который может получить крылатая ракета "Фламинго".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью гендиректора Fire Point Ирины Терех изданию TWZ.
Двигатель разработали совместно с тем же конструкторским бюро, которое когда-то создало двигатель АИ-25 - именно его модификация АИ-25ТЛ первой стояла на крылатой ракете FP-5 "Фламинго". По словам Терех, в целом ракету оснащали уже пятью разными двигателями.
"Фламинго" первоначально проектировался как гибкая платформа, способная работать с разными типами двигателей. Поэтому мы действительно можем значительно расширить перечень поддерживаемых двигателей", - заявила Терех.
Создание собственного турбореактивного двигателя для беспилотных летательных аппаратов заняло в компании более полугода.
"Сейчас мы собираем первые 10 прототипов будущих турбореактивных двигателей с вентиляторным агрегатом нашего производства", - рассказала Терех, добавив, что изготовить турбореактивный двигатель сложнее самой ракеты.
По ее словам, Fire Point планирует до конца этого года завершить испытания всех образцов и внести необходимые усовершенствования, а уже в следующем году перейти к серийному производству.
Терех также признала, что планы увеличить производство ракет "Фламинго" до семи единиц в день пока реализовать не удалось.
"К сожалению, поскольку Украина ожидала поступления средств по кредиту от Европейского Союза, объем заказов не соответствовал максимальной производственной мощности, поэтому объем производства был снижен... Мы рассчитываем нарастить объем до указанного уровня. Вероятно, до конца этого года или в начале следующего. Это зависит от того, как будут поступать контракты", - пояснила она.
Напомним, Fire Point уже неоднократно рассказывала о своих разработках. В июле компанияпредставила антибалистические ракеты FP-7.x для системы ПВО Freyja, а ранее впервые испытала эту ракету - тогда сообщали об успешном управляемом полете, скорости до 2000 метров в секунду и планах сотрудничества с немецкой Diehl Defence над системой наведения.