В Fire Point подтвердили атаку дронов FP-1 на нефтяные объекты и дата-центр в РФ

В компании рассказали о ночных ударах по объектам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для атаки использовали беспилотники FP-1.

Среди пораженных целей – нефтебаза "Ручьи" и Петербургский нефтяной терминал. Последний имеет пропускную способность 12,5 млн. тонн нефти в год.

После атаки на территориях обоих нефтяных объектов вспыхнули пожары.

Также, по информации Fire Point, серьезные повреждения получил дата-центр "ВКонтакте", расположенный в Ленинградской области.

Удары по России 18 октября

Напомним, в ночь на 18 октября дроны массированно атаковали Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область России. Вероятно, под удар попал нефтеналивной порт. Из-за атак ограничения ввели в трех аэропортах.

Также беспилотники атаковали дата-центр социальной сети "ВКонтакте" в Ленинградской области. Пользователи начали жаловаться на масштабный сбой в работе сервиса, часть Санкт-Петербурга осталась без электроснабжения.

Кроме того, под городом вспыхнул пожар на складе маркетплейса Ozon.