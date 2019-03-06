Фінт хавбека "Аякса" визнано найкращим моментом ігрового дня Ліги чемпіонів

Душан Тадич довів рахунок в матчі проти "Реала" до великого

Действия полузащитника "Аякса" Душана Тадича в эпизоде со вторым голом в ворота мадридского "Реала" признаны лучшим моментом игрового дня 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

30-летний серб сперва убрал финтом со своего пути полузащитника "Реала" Каземиру, затем вывел один на один с вратарем одноклубника Давида Нереса, который точным ударом поразил ворота Куртуа.

Всего во вчерашнем поединке Тадич отметился забитым мячом и двумя результативными передачами. Хавбек также был признан лучшим игроком матча.

"Тадич был повелителем игры, отдал два результативных паса и сам забил гол-красавец. Очень может быть, что техникой, дриблингом и культурой паса серб напомнил завсегдатаям "Сантьяго Бернабеу" Зинедина Зидана. Остановить Тадича было невозможно - он всегда был открыт для передачи, всегда был на шаг впереди", - отмечается на сайте УЕФА.

Напомним, "Реал" проиграл Аяксу со счетом 1:4 и вылетел из Лиги чемпионов, лишив себя возможности побороться за четверую подряд победу в турнире.