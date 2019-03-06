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Фінт хавбека "Аякса" визнано найкращим моментом ігрового дня Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    06.03.2019 - 15:59
Фінт хавбека "Аякса" визнано найкращим моментом ігрового дня Ліги чемпіонів
Фото: Душан Тадич (twitter.com/ChampionsLeague)

Душан Тадич довів рахунок в матчі проти "Реала" до великого

Дії півзахисника "Аякса" Душана Тадіча в епізоді з другим голом у ворота мадридського "Реала" визнані кращим моментом ігрового дня 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

30-річний серб спершу прибрав фінтом зі свого шляху півзахисника "Реала" Каземіров, потім вивів один на один з воротарем одноклубника Давида Нереса, який точним ударом вразив ворота Куртуа.

Всього у вчорашньому поєдинку Тадич відзначився забитим м'ячем і двома результативними передачами. Хавбек також був визнаний кращим гравцем матчу.

"Тадич був повелителем гри, віддав два результативних паси і сам забив гол-красень. Дуже може бути, що технікою, дриблінгом і культурою пасу серб нагадав завсідникам" Сантьяго Бернабеу "Зінедіна Зідана. Зупинити Тадича було неможливо - він завжди був відкритий для передачі, завжди був на крок попереду", - зазначається на сайті УЄФА.

Нагадаємо, "Реал" програв Аяксу з рахунком 1:4 і вилетів з Ліги чемпіонів, позбавивши себе можливості поборотися за вчетверу поспіль перемогу у турнірі.

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