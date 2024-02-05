Финский завод по производству снарядов увеличит выпуск продукции в пять раз: в чем причина

Финский завод компании Nammo Lapua по производству боеприпасов в этом году увеличит выпуск своей продукции в пять раз из-за войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Завод, выпускающий корпусы для артиллерийских снарядов, расположен в городе Састамала на западе страны.

Nammo (Nordic Ammunition Company) является совместной норвежско-финской компанией, специализирующейся на производстве боеприпасов. Акции компании в равных долях принадлежат Министерству торговли и промышленности Норвегии и финской оборонной корпорации Patria.

Увеличение производства на заводе в Састамала связано с войной в Украине, поскольку артиллерийские снаряды играют ключевую роль в финской помощи Украине, а также в восполнении запасов стран ЕС, которые ранее передали Украине боеприпасы со своих складов.

Также сообщается, что компания Nammo подала заявку на участие в проекте Евросоюза по увеличению производства боеприпасов. В случае успеха компания построит новый завод по производству артиллерийских снарядов. Проекту также потребуется финансирование со стороны правительства Финляндии.

Снаряды для Украины от стран ЕС

В марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн. снарядов в течение следующих 12 месяцев. В частности, речь шла о семи странах.

Но уже в ноябре ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должен быть выполнен до марта 2024 года.

При этом в конце ноября еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон, приводя статистические данные, заявлял, что к весне 2024 года производственный потенциал оборонных предприятий в ЕС составит более миллиона артиллерийских снарядов. Но для передачи боеприпасов Украине нужно соответствующее решение, которого пока нет.

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 2 февраля заявил, что Украина получит половину от обещанного Европейским Союзом миллиона артиллерийских снарядов уже к марту 2024 года.