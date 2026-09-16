Финские компании поставляли насосы и двигатели в РФ через схемы с Казахстаном

Основу незаконного экспорта составляли высокоточные гидравлические насосы, электродвигатели и клапаны. Прямые поставки этого оборудования в Россию запрещены регламентом ЕС с июля 2022 года из-за возможного применения в военной и тяжелой промышленности.

Компания-экспортер официально заявляла таможенным органам, что отправляет партии оборудования заказчикам в Казахстане и Турции. Однако во время оперативных мероприятий и изучения сопроводительной документации правоохранители установили: конечным пунктом назначения всех грузов на самом деле была территория России.

Для реализации схемы привлекалась и вторая финская компания, которая обеспечивала промежуточное хранение, переоформление документов и логистическое сопровождение подсанкционных товаров.

В настоящее время финская таможня подозревает двух человек в совершении преступления при отягчающих обстоятельствах. Материалы дела планируют передать в прокуратуру Восточной Финляндии до конца этого года для предъявления официальных обвинений.

Один из ключевых фигурантов расследования уже ответчик еще по четырем другим уголовным делам, связанным с незаконным экспортом и нарушением европейских санкций - их рассматривает окружной суд Южной Карелии.

Власти Финляндии подчеркивают: страна и дальше будет жестко пресекать любые попытки использовать третьи страны для обхода торговых ограничений.