Финские компании поставляли насосы и двигатели в РФ через схемы с Казахстаном

Финская таможня завершает расследование масштабной схемы обхода санкций ЕС против России. По версии следствия, в 2022-2023 годах две финские компании незаконно поставили в РФ промышленные товары на сумму около 5,9 миллиона евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Основу незаконного экспорта составляли высокоточные гидравлические насосы, электродвигатели и клапаны. Прямые поставки этого оборудования в Россию запрещены регламентом ЕС с июля 2022 года из-за возможного применения в военной и тяжелой промышленности.
Компания-экспортер официально заявляла таможенным органам, что отправляет партии оборудования заказчикам в Казахстане и Турции. Однако во время оперативных мероприятий и изучения сопроводительной документации правоохранители установили: конечным пунктом назначения всех грузов на самом деле была территория России.
Для реализации схемы привлекалась и вторая финская компания, которая обеспечивала промежуточное хранение, переоформление документов и логистическое сопровождение подсанкционных товаров.
В настоящее время финская таможня подозревает двух человек в совершении преступления при отягчающих обстоятельствах. Материалы дела планируют передать в прокуратуру Восточной Финляндии до конца этого года для предъявления официальных обвинений.
Один из ключевых фигурантов расследования уже ответчик еще по четырем другим уголовным делам, связанным с незаконным экспортом и нарушением европейских санкций - их рассматривает окружной суд Южной Карелии.
Власти Финляндии подчеркивают: страна и дальше будет жестко пресекать любые попытки использовать третьи страны для обхода торговых ограничений.
Напомним, в ЕС уже предлагают передать дела об обходе санкций против РФ единой Европейской прокуратуре - это должно усилить давление на компании и лиц, помогающих России обходить ограничения.
23 июля Совет ЕС принял 21-й пакет санкций против России - самый большой за четыре года. Он охватил 218 человек и организаций и ударил по банкам, криптоплатформам, "теневому флоту" и нефтяному сектору РФ.