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Финские компании поставляли насосы и двигатели в РФ через схемы с Казахстаном

03:46 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: Финляндия расследует схемы обхода санкций ЕС против России (Getty Images)

Финская таможня завершает расследование масштабной схемы обхода санкций ЕС против России. По версии следствия, в 2022-2023 годах две финские компании незаконно поставили в РФ промышленные товары на сумму около 5,9 миллиона евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Основу незаконного экспорта составляли высокоточные гидравлические насосы, электродвигатели и клапаны. Прямые поставки этого оборудования в Россию запрещены регламентом ЕС с июля 2022 года из-за возможного применения в военной и тяжелой промышленности.

Компания-экспортер официально заявляла таможенным органам, что отправляет партии оборудования заказчикам в Казахстане и Турции. Однако во время оперативных мероприятий и изучения сопроводительной документации правоохранители установили: конечным пунктом назначения всех грузов на самом деле была территория России.

Для реализации схемы привлекалась и вторая финская компания, которая обеспечивала промежуточное хранение, переоформление документов и логистическое сопровождение подсанкционных товаров.

В настоящее время финская таможня подозревает двух человек в совершении преступления при отягчающих обстоятельствах. Материалы дела планируют передать в прокуратуру Восточной Финляндии до конца этого года для предъявления официальных обвинений.

Один из ключевых фигурантов расследования уже ответчик еще по четырем другим уголовным делам, связанным с незаконным экспортом и нарушением европейских санкций - их рассматривает окружной суд Южной Карелии.

Власти Финляндии подчеркивают: страна и дальше будет жестко пресекать любые попытки использовать третьи страны для обхода торговых ограничений.

Напомним, в ЕС уже предлагают передать дела об обходе санкций против РФ единой Европейской прокуратуре - это должно усилить давление на компании и лиц, помогающих России обходить ограничения.

23 июля Совет ЕС принял 21-й пакет санкций против России - самый большой за четыре года. Он охватил 218 человек и организаций и ударил по банкам, криптоплатформам, "теневому флоту" и нефтяному сектору РФ.

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