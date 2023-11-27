Финская компания поставляла в РФ запчасти для грузовиков в обход санкций, - СМИ

Отмечается, что компания HD-Parts поставляла в РФ запчасти для грузовиков Volvo и Scania. При этом HD-Parts не имеет отношения к этим автомобильным компаниям, а закупают эти запчасти напрямую с заводов в Китае, Гонконге, Тайване и других странах.

В HD-Parts заявили, что не нарушали санкции и заверили, что все товары были согласованы финской таможней. В то же время пограничники не стали комментировать ситуацию, сообщив, что начали проверку по этой информации.

При этом основатель и председатель правления компании Лассе Линдквист подтвердил, что по меньшей мере три четверти экспорта HD-Parts приходится на российский рынок.

Редакция издания же заявляет, что товары из списка поставляемых в РФ соответствуют описаниям санкционных товаров. Эксперт по санкциям Эрленд Бьордведт заявил, что HD-Parts может быть крупнейшим поставщиком запчастей для грузовиков в Россию во всем западном мире.

РФ пытается обходить западные санкции

Недавно главы МИД стран Центральной Азии выразили готовностьужесточить санкции против России.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россию следует лишить возможности обходить санкции через посредников для того, чтобы "демонтировать" веру в безнаказанность страны-агрессора.

Ранее суд Нидерландов приговорил российского предпринимателя к полутора годам тюрьмы и 200 тысяч евро штрафа. Он поставлял в Россию микросхемы в обход санкций.

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