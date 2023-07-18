Финская фармацевтическая компания Orion Pharma полностью вышла из России
Финская фармацевтическая компания Orion Pharma полностью вышла из России. Она была производителем жизненно важных лекарств для РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финансовый отчет Orion Group.
Компания фиксирует снижение операционной прибыли на 25 миллионов евро из-за постепенного ухода с российского рынка и, по прогнозам производителя, прибыль продолжит снижаться и в дальнейшем.
"Кроме того, на стоимость поставок влияют изменения рыночных цен и обменных курсов. Из-за вторжения России в Украину видимость бизнеса в Украине сейчас очень низкая. В России Orion прекратил свою деятельность", - говорится в отчете.
Росздравнадзор РФ заявлял, что Orion Pharma с мая 2022 года не поставляет в Россию "Дивигель" (эстрадиол), который применяется для заместительной гормональной терапии.
Слухи об уходе компании с рынка РФ
В октябре 2022 года уже сообщалось о планах Orion Pharma уйти из России.
Тогда особое внимание обращали на то, что среди продукции Orion Pharma "Метипред" (метилпреднизолон) - гормональный противовоспалительный препарат, применяемый при ревматических заболеваниях, входящий в российский перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения.
Orion Pharma
Основанная в 1917 году со штаб-квартирой в Эспоо (Финляндия), является финской компанией, которая работает по всему миру.
Она разрабатывает, производит и продает лекарственные препараты для людей и животных, а также активные фармацевтические ингредиенты для мировых рынков. Все производственные площадки компании и большинство ее научно-исследовательских подразделений расположены в Финляндии.
Иностранный бизнес в России после войны
CNN писало, что более тысячи крупных компаний обязались покинуть РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля прошлого года, но некоторые известные фирмы сейчас обвиняются в нарушении своих обещаний.
Недавно стало известно, что японский производитель грузовиков Isuzu Motors Ltd. покинул российский рынок. Он не смог возобновить производство с начала войны РФ против Украины.
Также компания Essity, занимающаяся производством товаров в сфере гигиены и здоровья, завершила продажу своих активов в России.
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