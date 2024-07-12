Россия блокирует работу GPS в Финляндии, - ISW

По данным финского Федерального агентства транспорта и связи Traficom, за последнюю неделю количество "сбоев" в работе GPS участилось.

Агентство сослалось на конкретный инцидент, произошедший в Финском заливе в ночь с 10 на 11 июля. В соцсети X (бывшая Twitter) финский морской пилот сообщил, что ночью он испытал серьезные сбои в работе GPS и радаров во время управления судами вблизи Котки и Гамины на южном побережье Финляндии. Пилот опубликовал видеозапись сбоев в работе своего радара и сообщил, что GPS был недоступен на 90 процентах маршрута между пилотной подстанцией Орренгрунд и гаванью Гамина.

В ISW отметили, что сообщения об усилении сбоев в работе GPS и радаров в Финском заливе совпадают с сообщениями о российских помехах, которые затрагивают балтийские страны и другие регионы Европы.

В Институте напомнили, что в марте этого года, вероятно российские помехи из Калининграда заглушили GPS самолета, на борту которого находился тогдашний министр обороны Великобритании Грант Шаппс, а также заставили финский авианосец Finnair отменить несколько рейсов из Финляндии.

Также помехи GPS в странах Балтии заставили Finnair отменить рейсы в эстонский город Тарту. Запрет действовал, пока аэропорт этого города не ввел систему захода на посадку самолетов, которая не полагается на спутниковый сигнал этой системы.

"Очевидное глушение GPS со стороны России, вероятно, является частью усиливающейся гибридной кампании. Она направлена непосредственно против стран НАТО и имеет целью подорвать поддержку Украины и единства Альянса", - говорится в отчете ISW.