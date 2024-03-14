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В Финляндии задержали подозреваемых в отмывании средств на бронежилеты для ВСУ

Четверг 14 марта 2024 15:46
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В Финляндии задержали подозреваемых в отмывании средств на бронежилеты для ВСУ Фото: Сотрудники НАБУ и Национального бюро расследований Финляндии (nabu.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

На территории Финляндии 11 марта задержаны три человека по подозрению в отмывании средств Минобороны Украины при закупке средств индивидуальной защиты на сумму 5,7 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

Один из задержанных – гражданин Финляндии. На его недвижимость наложен арест.

Также среди задержанных – представитель частной компании, которая недопоставила Минобороны 50% от закупленных и полностью оплаченных бронежилетов.

Часть этих средств, по данным НАБУ, задержанные потратили на приобретение элитных автомобилей и объекта недвижимости.

Собранные доказательства НАБУ использует в уголовном производстве по факту завладения средствами Минобороны при закупке бронежилетов. Принимаются меры по обеспечению возмещения причиненного ущерба.

Бюро сообщило, что операция проведена совместно с САП и сотрудниками Национального бюро расследований уголовной полиции Финляндской Республики.

Напомним, в конце февраля начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны уличили в том, что в 2022-2023 годах купил и "переписал" на гражданскую жену недвижимость и элитный автопарк.

В начале марта на складах Командования медицинских сил аудит Минобороны обнаружил 30 тысяч хранившихся там почти год турникетов.

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