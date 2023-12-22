В Финляндии предложили "план Б" для финансирования помощи Украине от ЕС

В Финляндии предложили способ, с помощью которого можно продолжить финансирование помощи Украине. Там предложили выделить 80 млрд евро из Европейского стабилизационного механизма (ESM).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу центробанка Финляндии Олли Рена в интервью Bloomberg .

По его мнению, Европейский стабилизационный механизм может стать "планом Б" по вопросу помощи Украине, поскольку ЕС пока не принял продолжение финансирования.

"У нас нет неотложной потребности в ESM на финансовых рынках, но есть глубокая, экзистенциальная необходимость по Украине. Это вопрос свободы, демократии и защиты Европы", - сказал Рен.

Финский чиновник, ранее бывший комиссаром по экономическим вопросам ЕС, озабочен разобщенностью Европы и вето Венгрии.

"Нельзя терять время, поэтому остальные 26 государств-членов ЕС должны быстро собраться и подготовить "план Б" без согласия Венгрии, которая, похоже, идет своим путем", - подчеркнул он.

Европейский стабилизационный механизм был разработан в 2012 году и рассматривался в Брюсселе и Берлине как потенциальный инструмент поддержки восстановления Украины. По словам директора-распорядителя Пьера Грамеги, этот механизм имеет наибольший уплаченный капитал среди всех международных институций - чуть более 80 млрд евро, а также дополнительный капитал, который может быть использован, в размере около 620 млрд евро.

Рен поддерживает, что ЕС должен использовать замороженные активы центробанка РФ в пользу Украины. Речь идет о 260 млрд евро в виде ценных бумаг и наличных денег, замороженных ЕС, странами G7 и Австралией. Более двух третей этих средств находятся в ЕС.

Что этому предшествовало

Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Лидеры стран ЕС рассматривали эту инициативу на саммите 14-15 декабря. Но Венгрия ветировала решение.

Вопрос помощи Украине будет рассматриваться на отдельном саммите ЕС в начале февраля. Страны-члены Европейского Союза также рассматривают возможность лишить Венгрии права голоса, чтобы одобрить финансирование.

Премьер Венгрии Виктор Орбан признал, что страны ЕС могут выделить Украине 50 млрд евро и без Венгрии.