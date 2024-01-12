В Финляндии арестовали мигрантов, которые незаконно попали в страну. Им помогала РФ

Отмечается, что задержанными оказались граждане Ирана, они приехали и одновременно попросили убежище.

Ахтиайнен сообщил, что мигранты рассказали о помощнике, который помог им пересечь границу страны.

Предварительное расследование показало, что группировке помогала Россия. Пограничные комиссары Финляндии и России провели совместное заседание, на котором был рассмотрен этот вопрос.

Пограничный контроль усилят

Ранее в Париккале были арестованы четверо мужчин, которые пересекли сухопутный участок границы. В связи с инцидентом Пограничная служба усилила пограничный контроль.

Хейкки Ахтиайнен подчеркнул, что беспокоиться не стоит. Однако он признает, что пограничники не в состоянии охранять местность со всех точек.

Закрытие границы Финляндии из РФ

30 ноября власти Финляндиирешили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

Как отмечал ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продлить ее закрытие.

13 декабря правительство пересмотрело свое решение и возобновило работу двух КПП. Но уже через несколько дней границу снова пришлось закрыть полностью из-за новой волны мигрантов.

Вчера стало известно, что правительство Финляндии приняло решение продлить закрытие границ с Россией еще на месяц. Предварительно границы будут закрыты до 11 февраля.