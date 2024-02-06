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В Финляндии приняли решение по границе с РФ

Фото: В Финляндии приняли решение по границе с РФ (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сказала решение по границе с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Министр внутренних дел Мари Рантанен не рассматривает возможность открытия пунктов пропуска на данном этапе. Решение правительства о продолжении закрытия границ ожидается на этой неделе.

"На границе с другой стороны ждет значительное количество людей. С другой стороны, Россия, похоже, не изменилась", - подытожила министр.

Рантанен не привела графика закрытия границ. По ее словам, совет отвечает за закрытие границ в первую очередь в целях национальной безопасности и безопасности граждан.

"Мы не поддадимся такому давлению. Закрытие границ будет продолжаться столько, сколько необходимо. Надеемся, что конец этому будет виден, но пока этого нет", - сказала министр.

По данным пограничной службы, на российской границе на стороне по-прежнему находятся сотни или даже тысячи граждан третьих стран, которые имеют желание приехать в Финляндию без надлежащих документов.

Закрытие границ Финляндии с Россией

30 ноября 2023 года Финляндия решила закрыть все пограничные переходы на границе с Россией. Это было связано с наплывом нелегальных мигрантов со стороны РФ.

В середине декабря правительство Финляндии возобновило работу двух КПП. Но из-за новой волны мигрантов границу вновь пришлось закрыть.

К слову, премьер Финляндии откинул возможность открытия границы с Россией. По его словам, проблема с нелегальными мигрантами не решилась.

 

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