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В Финляндии прошли обыски на острове российского олигарха Кесаева

Четверг 02 ноября 2023 15:54
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В Финляндии прошли обыски на острове российского олигарха Кесаева Фото: Игорь Кесаев, российских олигарх (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Финские правоохранители провели обыски на острове Котасаари, который принадлежит российскому олигарху Игорю Кесаеву.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Yle заявил руководитель специального подразделения Управления судебных приставов Аки Виртанен.

"При обысках на месте судебный пристав ищет имущество, подлежащее аресту и замораживанию, а также следственные материалы", - рассказал Виртанен.

По его словам, пристав обратился в полицию Восточной Финляндии за официальной помощью для поиска такого имущества.

Также во время обысков полиция ищет документы, необходимые для следствия, добавил Виртанен.

Как рассказал репортер Yle, в Котасаари было как минимум четыре полицейских машины

Что известно о Кесаеве

Стоит заметить, что Кесаев внесен в санкционный список Евросоюза еще с апреля прошлого года. Его подозревают в связях с российской Федеральной службой безопасности и оружейной промышленностью.

Олигарх купил этот остров еще в 2020 году. Тогда он получил разрешение на строительство виллы, гостевого дома и коттеджа для персонала.

Напомним, в этом году генпрокурор США впервые разрешил передать конфискованные активы российского олигарха Украине.

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