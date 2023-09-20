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В Финляндии начали строить авиабазу для истребителей F-35

Фото: в Финляндии начали строить авиабазу для истребителей F-35 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Финляндии начали строительство авиабазы, на которой хотят разместить истребители F-35 американского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Строительство начали в финском городе Рованиеми. Первые F-35 планируют доставить туда в 2026 году. Их хотят эксплуатировать до 2060-х годов. 

Подготовительные работы начались в июне этого года, а фактическое строительство - в сентябре.

Согласно планам, строительство авиабазы в Рованиеми продлится до 2027 года. Его стоимость составит около 150 миллионов евро.

Что предшествовало

Напомним, что еще в этом году западные СМИ сообщали, что Украина направила Финляндии запрос о передаче истребителей F-18 Hornet

Именно F-18 Hornet финские войска хотят заменить на современные F-35. 

 

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Финляндия