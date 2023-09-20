В Финляндии начали строить авиабазу для истребителей F-35

Строительство начали в финском городе Рованиеми. Первые F-35 планируют доставить туда в 2026 году. Их хотят эксплуатировать до 2060-х годов.

Подготовительные работы начались в июне этого года, а фактическое строительство - в сентябре.

Согласно планам, строительство авиабазы в Рованиеми продлится до 2027 года. Его стоимость составит около 150 миллионов евро.

Что предшествовало

Напомним, что еще в этом году западные СМИ сообщали, что Украина направила Финляндии запрос о передаче истребителей F-18 Hornet.

Именно F-18 Hornet финские войска хотят заменить на современные F-35.