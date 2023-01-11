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В Финляндии назвали условие для передачи танков Leopard Украине

Фото: в Финляндии назвали условие для передачи танков Leopard Украине (pixabay.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Финляндия рассмотрит возможность передачи боевых танков Leopard 2 Украине, если несколько стран решатся на этот шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Финляндия имеет в эксплуатации танки Leopard 2. Однако, по словам неназванного источника, Хельсинки не принимал решений относительно их передачи.

Собеседник отметил, что решение может быть рассмотрено, если появится группа из нескольких стран, поддерживающих такие поставки.

Сейчас политическое руководство Финляндии ждет решений от Германии и других крупных стран. При этом страна не планирует первой принимать решение о передаче танков.

Отмечается, что в стране на сегодня есть около 200 танков Leopard 2.

Напомним, ранее глава Комитета по обороне Финляндии Антти Хаккянен уже заявлял, что его страна должна передать Украине боевые танки Leopard 2, если такое решение будет принято в Европе на широком уровне.

Как известно, Финляндия готовит очередную партию военной помощи для Украины. Однако пока неизвестно, что именно будет входить в новый пакет.

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