RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Финляндии готовят законопроект о закрытии границы с Россией, - СМИ

Фото: в Финляндии готовят законопроект о закрытии границы с Россией (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Финляндия может полностью закрыть границу с Россией. Министерство внутренних дел готовит соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MTV3.

По информации издания, такой законопроект разрабатывают в качестве запасной меры на случай, если число просителей убежища в Финляндии резко увеличится. 

Источники журналистов, рассказали, что пока необходимости в такой мере нет. Поэтому Государственный совет Финляндии (правительство) не соберется на дополнительное заседание в эти выходные. 

Правительство хочет увидеть, как закрытие четырех пунктов пропуска повлияет на количество лиц, которые просят убежище, прежде чем предпринимать более серьезные меры на границе. 

При этом сейчас ситуация на пограничных переходах спокойная, уточняют в MTV3.

Что предшествовало

Напомним, ранее Финляндия решила закрыть четыре пункта пропуска на границе с Россией. Это объяснили  большим количеством беженцев, ищущих убежище.

Пункты пропуска перестанут работать в ночь с 17 на 18 ноября. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияФинляндия