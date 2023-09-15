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В Финляндии мужчину хотят посадить в тюрьму за поставки в РФ подсанкционных товаров

Фото: Иллюстративное фото (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Гендиректора финских компаний, которые попали в санкционный список США против России, хотят посадить в тюрьму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Мужчину французского происхождения, который является генеральным директором двух финских компаний, подозревают в грубом преступлении в сфере регулирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос о задержании будут обсуждать в понедельник в районном суде Итя-Уусимаа.

Чем именно он помогал России

Мужчина также входит в санкционный список Минфина США. 

По данным Министерства, компании этого человека поставляли в Россию иностранную электронную продукцию, например камеры, которые используют в дронах, эффективные оптические фильтры и литиевые батареи.

Россия пытается обходить санкции

Ранее сообщалось, что компанию из Хельсинки подозревают в нарушении санкций. По версии следствия компания заказывала продукцию со всего мира и экспортировала ее в Россию.

Также российские авиакомпании с мая прошлого года по июнь 2023 года закупили в обход санкций запчасти на сумму не менее 1,2 млрд долларов. Эта сумма может не учитывать все поставки.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен усилит давление на Объединенные Арабские Эмираты с целью ограничить экспорт подсанкционных товаров в Россию.

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