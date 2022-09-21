В Финляндии анонсировали новые меры по визам для россиян в ближайшее время

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, которое приводит Yle .

"Финляндия срочно готовит национальное решение по туристическим визам для россиян. Мы не хотим быть транзитной страной для шенгенских виз, выданных другими странами", - подчеркнул министр.

По его словам, сотрудники различных финских министерств разрабатывают решение по визам для граждан РФ и в ближайшее время его рассмотрит парламент.

"Нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы позволить российскому курортному туризму продолжаться в обычном режиме. Мы часто поднимали этот вопрос в ЕС", - отметил Хаависто.

Он добавил, что Финляндия хочет утвердить решение по визам для россиян на национальном уровне до того, как оно будет принято на уровне ЕС.