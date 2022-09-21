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В Финляндии анонсировали новые меры по визам для россиян в ближайшее время

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Хельсинки, Среда 21 сентября 2022 22:30
В Финляндии анонсировали новые меры по визам для россиян в ближайшее время Фото: Пекка Хаависто, глава МИД Финляндии (instagram.com/pekka haavisto)
Автор: Иван Носальский

Финляндия планирует в срочном порядке утвердить решение, которое усложнит визовый режим с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, которое приводит Yle.

"Финляндия срочно готовит национальное решение по туристическим визам для россиян. Мы не хотим быть транзитной страной для шенгенских виз, выданных другими странами", - подчеркнул министр.

По его словам, сотрудники различных финских министерств разрабатывают решение по визам для граждан РФ и в ближайшее время его рассмотрит парламент.

"Нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы позволить российскому курортному туризму продолжаться в обычном режиме. Мы часто поднимали этот вопрос в ЕС", - отметил Хаависто.

Он добавил, что Финляндия хочет утвердить решение по визам для россиян на национальном уровне до того, как оно будет принято на уровне ЕС.

Напомним, ранее стало известно, что 9 сентября Совет ЕС принял решение, согласно которому полностью приостанавливается действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

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