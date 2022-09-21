У Фінляндії анонсували нові заходи щодо віз для росіян найближчим часом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Фінляндії Пекки Хаавісто, яку наводить Yle .

"Фінляндія терміново готує національне рішення щодо туристичних віз для росіян. Ми не хочемо бути транзитною країною для шенгенських віз, виданих іншими країнами", - наголосив міністр.

За його словами, співробітники різних фінських міністерств розробляють рішення щодо віз для громадян РФ і найближчим часом його розгляне парламент.

"Немає жодних моральних чи етичних підстав для того, щоб дозволити російському курортному туризму продовжуватися у звичайному режимі. Ми часто порушували це питання в ЄС", - зазначив Хаавісто.

Він додав, що Фінляндія хоче ухвалити рішення щодо віз для росіян на національному рівні до того, як воно буде прийняте на рівні ЄС.