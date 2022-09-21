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У Фінляндії анонсували нові заходи щодо віз для росіян найближчим часом

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Гельсінкі, Середа 21 вересня 2022 22:30
У Фінляндії анонсували нові заходи щодо віз для росіян найближчим часом Фото: Пекка Хаавісто, глава МЗС Фінляндії (instagram.com/pekka haavisto)
Автор: Іван Носальський

Фінляндія планує терміново ухвалити рішення, яке ускладнить візовий режим з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Фінляндії Пекки Хаавісто, яку наводить Yle.

"Фінляндія терміново готує національне рішення щодо туристичних віз для росіян. Ми не хочемо бути транзитною країною для шенгенських віз, виданих іншими країнами", - наголосив міністр.

За його словами, співробітники різних фінських міністерств розробляють рішення щодо віз для громадян РФ і найближчим часом його розгляне парламент.

"Немає жодних моральних чи етичних підстав для того, щоб дозволити російському курортному туризму продовжуватися у звичайному режимі. Ми часто порушували це питання в ЄС", - зазначив Хаавісто.

Він додав, що Фінляндія хоче ухвалити рішення щодо віз для росіян на національному рівні до того, як воно буде прийняте на рівні ЄС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 9 вересня Рада ЄС ухвалила рішення, згідно з яким повністю зупиняється дія угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Росією.

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