Всемирная федерация бадминтона приняла решение по россиянам и белорусам в соревнованиях

Всемирная федерация бадминтона (BWF) разрешила спортсменам из РФ и Беларуси участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление BWF .

Отмечается, что совет BWF проголосовал за утверждение нормативной базы, что позволяет спортсменам с российскими и белорусскими паспортами участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Некоторые нормативные и оперативные моменты будут доработаны в последующие месяцы для завершения оперативной структуры. Тем временем будет начат процесс установления допуска спортсменов.

"Эта система соответствует критериям отбора МОК для участия и включает детальный административный процесс для поддержки участия игроков из России и Беларуси как нейтральных спортсменов", - говорится в сообщении.

Как будут проверять спортсменов

Будет создана комиссия по отбору игроков для проведения комплексной проверки и тщательного изучения всех условий въезда.

BWF впоследствии будет контролировать поведение любых нейтральных спортсменов, чтобы следить за тем, чтобы они придерживались таких условий.

"BWF продолжает выражать непоколебимую поддержку народу Украины и украинскому бадминтонному сообществу, и мы решительно осуждаем вторжение в Украину, что противоречит основным ценностям BWF и нашей цели - достижению мира и мира в Украине", - сказал президент Всемирной федерации бадминтона Пол-Эрик Гойер.

Если поведение отдельного спортсмена поставит под угрозу критерии допуска, используемые для его восстановления в первую очередь, BWF оставляет за собой право пересмотреть его игровой статус еще раз.

Россияне и белорусы в международном спорте

Напомним, Международный олимпийский комитет ввел санкции против россиян и белорусов после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Но уже в этом году Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе, при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

Позже Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету не допускать россиян и белорусов в Олимпиаду.

Недавно Министерство молодежи и спорта изменило текст приказа, которым запрещалось участие украинских спортсменов в соревнованиях с россиянами и белорусами.