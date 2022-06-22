Фінляндія заявила про готовність воювати з Росією і назвала умову

"Ми планомірно розвивали нашу військову оборону саме для того виду бойових дій, який ведеться там (в Україні - ред.), із масованим застосуванням вогневої потужності, бронетехніки, а також авіації", - заявив Ківівен.

Генерал також підкреслив, що його країна створила значний арсенал, але вирішальним є мотивація фінів та додав, що навіть після вступу до НАТО основну відповідальність за оборону Фінляндії, як і раніше, нестиме вона сама.

Нагадаємо, що російська сторона неодноразово виступала з різкими заявами в бік Фінляндії на тлі її прагнення вступити до НАТО. Зокрема, РФ почала погрожувати ядерною зброєю.

При цьому, нещодавно секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявив про необхідність посилення охорони кордонів з Фінляндією.

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