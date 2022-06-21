У РФ хочуть зміцнити кордони на тлі можливого розширення НАТО

У Росії заявили про небхідність посилення охорони кордонів. Це пов'язано з якимись погрозами і можливим вступом Фінляндії і Швеції в НАТО.

Про це заявив секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс ".

"У зв'язку з формуванням нових загроз через можливий вступ до НАТО Фінляндії та Швеції, згортання прикордонного співробітництва європейських країн з нашою країною, а також у зв'язку з відсутністю офіційної демаркації державного кордону між Росією та Естонією, потрібно прийняття додаткових заходів щодо вдосконалення сил і засобів, що забезпечують захист і охорону державного кордону", - заявив Патрушев.

Секретар Радебза РФ запропонував посилити координацію роботи з облаштування та технічного оснащення російського кордону, активізувати розвиток автоматизованих систем паспортного і митного контролю та інших видів контролю, ширше впроваджувати в цю діяльність нові цифрові технології.