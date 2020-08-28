Фінляндія заборонила в'їзд працівникам з України

Фінляндія з 28 серпня заборонила в'їзд для сезонних працівників з України і третіх країн, на які поширюються обмеження Євросоюзу. Заборона триватиме до 18 вересня.

Відповідне рішення прийняв уряд Фінляндії, пише yle.fi.

Повідомляється, що з сьогоднішнього дня сезонні працівники з країн, які не входять до Євросоюзу і для яких закриті кордони країн-учасниць, більше не зможуть в'їжджати до Фінляндії. Відзначимо, Україна входить до переліку таких країн.

У той же час рішення не поширюється, наприклад, на тайських збирачів ягід, оскільки для громадян Таїланду немає обмежень на в'їзд. Інші треті країни, громадяни яких можуть в'їжджати до Фінляндії без обмежень: Південна Корея, Грузія, Руанда, Туніс, Уругвай і Нова Зеландія.

Нагадаємо, сьогодні Україна через погіршення ситуації с коронавірусом закрила в'їзд для іноземців до кінця вересня; до країни зможуть потрапити студенти, транзитні пасажири, військові, які проходять службу в Україні, дипломати та екіпажі морського і повітряного транспорту.

Правила в'їзду для іноземців напередодні оновили в Кабінеті міністрів.