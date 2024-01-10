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Финляндия оставит закрытой границу с Россией, - СМИ

Фото: Финляндия оставит закрытой границу с Россией (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Финляндия, вероятно, не будет открывать границу с Россией, несмотря на то, что срок действия таких мер истекает 15 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iltalehti.

Неназванный правительственный источник рассказал изданию, что контрольно-пропускные пункты на границе с Россией останутся закрытыми после воскресенья, 14 января. 

"В нынешней ситуации трудно представить, что граница будет открыта", - добавил собеседник издания. 

При этом издание уточняет, что правительство Финляндии основывает свое решение о закрытии границы на информации, полученной от органов власти, которые утверждают, что после закрытия восточной границы поведение России не изменилось.

Что предшествовало

Напомним, еще в конце ноября Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией. Причиной этому стал огромный поток нелегальных мигрантов, которые пытались получить убежище в Финляндии. 

13 декабря правительство пересмотрело свое решение и возобновило работу двух КПП. Но уже через несколько дней границу снова пришлось закрыть полностью из-за новой волны мигрантов. 

Еще вчера, 9 января, в СМИ появилась информация, что Финляндия может продлить закрытие границы с Россией

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