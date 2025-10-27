Финляндия заблокировала россиянам покупку недвижимости из-за рисков для нацбезопасности

По данным издания, глава оборонного ведомства Антти Хяккянен отказал в согласовании запросов на покупку недвижимости гражданами России, Израиля, Казахстана и Кыргызстана. Речь шла о различных типах объектов - от жилых и дачных домов до помещений для ведения бизнеса.

"Недвижимость - это один из путей для гибридного влияния. Поэтому мы отклоняем сделки по приобретению недвижимости, которые, по нашей оценке, могут угрожать национальной безопасности и безопасности поставок и потенциально затруднять организацию национальной обороны", - отметил Хяккянен.

Напомним, в Финляндии с 15 июля официально введен запрет на операции с недвижимостью для граждан России и Беларуси. Правительство объясняет это решение необходимостью усилить безопасность страны.