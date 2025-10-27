Финляндия заблокировала россиянам покупку недвижимости из-за рисков для нацбезопасности

В Министерстве обороны Финляндии заблокировали 11 сделок по приобретению недвижимости гражданами третьих стран, среди которых были и граждане России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
По данным издания, глава оборонного ведомства Антти Хяккянен отказал в согласовании запросов на покупку недвижимости гражданами России, Израиля, Казахстана и Кыргызстана. Речь шла о различных типах объектов - от жилых и дачных домов до помещений для ведения бизнеса.
"Недвижимость - это один из путей для гибридного влияния. Поэтому мы отклоняем сделки по приобретению недвижимости, которые, по нашей оценке, могут угрожать национальной безопасности и безопасности поставок и потенциально затруднять организацию национальной обороны", - отметил Хяккянен.
Напомним, в Финляндии с 15 июля официально введен запрет на операции с недвижимостью для граждан России и Беларуси. Правительство объясняет это решение необходимостью усилить безопасность страны.
Заметим, что страна планировала и в дальнейшем расширять список стран, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.
Заметим, что граница между Финляндией и Россией закрыта уже несколько лет.
Кроме того, как известно, Финляндия решила высылать в РФ мигрантов, которым удается незаконным способом попасть на территорию страны.