Финляндия отправила авиацию в Финский залив после аварии на танкере в порту РФ "Усть-Луга"

"В этот район направляются самолеты Пограничной охраны", - сказано в сообщении.

По данным пограничников, финская сторона усилила готовность к реагированию на разливы мазута. Финляндия также планирует получить дополнительную информацию о ЧП с танкером Koala.

Также премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его страна проведет собственное расследование инцидента.

"Финские власти расследуют ситуацию. Финляндия усилила готовность к реагированию на разливы нефти", - написал он в Twitter.

Что предшествовало

В воскресенье, 9 февраля, в российском порту "Усть-Луга" в Ленинградской области танкер Koala потерпел крушение. По данным росСМИ, на танкере произошли взрывы, после чего он начал тонуть.

На борту танкера находился экипаж из 24 человек, среди них четверо россиян, восемь граждан Грузии и 12 - Индонезии. Экипаж смог эвакуироваться, однако вода затопила машинное отделение и судно село на мель.

Россияне установили вокруг танкера боновые заграждения и утверждают, что утечки нефтепродуктов не зафиксировали.