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Финляндия ответила на ноту России о "нападении" на их консульство

Фото: Финляндия ответила на ноту РФ о нападении на их консульство (pixabay com)
Автор: Максим Шушко

Министерство иностранных дел Финляндии ответило России на ноту, которая была отправлена из-за "вандализма" по отношению к посольству РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat,

По данным полиции Финляндии, в воскресенье, поздно вечером, в окно российского консульства на Аландских островах бросили бутылку из-под пива. В результате инцидента Россия направила Финляндии ноту, в которой, по мнению РФ, финны были обязаны принять меры в связи с вандализмом по отношению к их консульству..

"Это устоявшаяся практика, когда страна присылает такую ноту, мы отвечаем на нее. Мы также ответили России и заявили, что серьезно относимся к этому инциденту и передали информацию полиции", – сообщили в МИД Финляндии.

Российские СМИ утверждали, что группа людей бросила на территорию консульства "взрывное аудиоустройство".

Ранее мы сообщали, что в Северном море резко увеличилось количество кораблей РФ. Норвегия ожидает роста активности России в регионе.

Напомним, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция поддержали членство Украины в Евросоюзе и НАТО.

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