Финляндия направит 50 миллионов евро на восстановление Украины

Финляндия выделит 50 миллионов евро ссуды на восстановление и поддержание экономической стабильности Украины. Средства будут направлены через новую программу финансирования Группы Всемирного банка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Финляндии.
Финансирование будет предоставлено в рамках Специальной программы восстановления Украины 2.0 (SPUR 2.0), которая является частью нового Кризисного фонда МАР.
Ссуда позволит укрепить экономическую стабильность страны, поддержать функционирование общества и предоставление основных государственных услуг во время войны.
Кроме того, программа создает условия для привлечения частных инвестиций, сохранения рабочих мест и дальнейшего роста экономики.
Благодаря высокому кредитному рейтингу ААА и сильному балансу МАР вклад Финляндии позволит Всемирному банку аккумулировать и направить в Украину значительно больший объем средств на выгодных условиях.
"Поддержка Украины - это как вопрос ценностей для Финляндии, так и инвестиция в европейскую безопасность и стабильность. Агрессивная война России нанесла огромный ущерб, и поэтому международное сообщество должно продолжать свою решительную поддержку, чтобы обеспечить устойчивость украинского общества и отстроить страну", - подчеркнул министр внешней торговли и развития.
Для окончательного предоставления займа решение еще предстоит утвердить финскому Парламенту.
По последним оценкам Всемирного банка, общая стоимость восстановления и восстановления Украины в течение следующего десятилетия составляет около 588 миллиардов долларов.
В 2023 году Финляндия уже присоединялась к предыдущей программе SPUR МАР в поддержку Украины и Молдовы.
Тогда страна выделила ссуду на 50 миллионов евро и грант в размере 12 миллионов евро в рамках вклада в Кризисный фонд.
Напомним, недавно стало известно, что Миграционная служба Финляндии Migri сокращает количество центров приема просителей убежища по всей стране.
Это решение объяснили тем, что количество беженцев уменьшилось, а часть людей уже переселилась.
Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина находится в более выгодном положении на поле боя. В этой связи он призвал Россию сесть за стол переговоров и закончить войну.