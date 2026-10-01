RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Финляндия направит 50 миллионов евро на восстановление Украины

17:35 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио (facebook.com/tavio_ville)

Финляндия выделит 50 миллионов евро ссуды на восстановление и поддержание экономической стабильности Украины. Средства будут направлены через новую программу финансирования Группы Всемирного банка.

Финансирование будет предоставлено в рамках Специальной программы восстановления Украины 2.0 (SPUR 2.0), которая является частью нового Кризисного фонда МАР.

Ссуда позволит укрепить экономическую стабильность страны, поддержать функционирование общества и предоставление основных государственных услуг во время войны.

Кроме того, программа создает условия для привлечения частных инвестиций, сохранения рабочих мест и дальнейшего роста экономики.

Благодаря высокому кредитному рейтингу ААА и сильному балансу МАР вклад Финляндии позволит Всемирному банку аккумулировать и направить в Украину значительно больший объем средств на выгодных условиях.

"Поддержка Украины - это как вопрос ценностей для Финляндии, так и инвестиция в европейскую безопасность и стабильность. Агрессивная война России нанесла огромный ущерб, и поэтому международное сообщество должно продолжать свою решительную поддержку, чтобы обеспечить устойчивость украинского общества и отстроить страну", - подчеркнул министр внешней торговли и развития.

Для окончательного предоставления займа решение еще предстоит утвердить финскому Парламенту.

По последним оценкам Всемирного банка, общая стоимость восстановления и восстановления Украины в течение следующего десятилетия составляет около 588 миллиардов долларов.

В 2023 году Финляндия уже присоединялась к предыдущей программе SPUR МАР в поддержку Украины и Молдовы.

Тогда страна выделила ссуду на 50 миллионов евро и грант в размере 12 миллионов евро в рамках вклада в Кризисный фонд.

Напомним, недавно стало известно, что Миграционная служба Финляндии Migri сокращает количество центров приема просителей убежища по всей стране.

Это решение объяснили тем, что количество беженцев уменьшилось, а часть людей уже переселилась.

Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина находится в более выгодном положении на поле боя. В этой связи он призвал Россию сесть за стол переговоров и закончить войну.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФинляндияПомощь УкраинеВойна в УкраинеУкраина