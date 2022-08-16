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Фінляндія скоротить кількість віз, що видаються росіянам: названі дата і механізм

Фото: голова МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто (flickr.com)
Автор: Наталія Гурковська

Фінляндія з вересня скорочує кількість віз, що видаються росіянам. Кількість шенгенських віз громадянам РФ скоротиться до однієї десятої від діючого рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ країни Пеккі Хаавісто.

"Після коронавірусу помітне збільшення турпотоку з Росії, коли ми намагаємося допомогти українським біженцям. Це недоречно, що Фінляндія стала перевалочним пунктом для відпустки в Європі", - зазначив він.

Щоб скоротити кількість віз, планується обмежувати прийом заявок за часом. Наприклад, як зазначив дипломат, виділити лише один день на тиждень для подання заяв росіян на туристичну візу. Це суттєво уповільнить процес видачі документів.

"Насправді це може означати, що у понеділок ви можете подати заяву на отримання туристичної візи, а з вівторка по п'ятницю - на візу з сімейних обставин, навчання, роботи або з інших поважних причин", - пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фінляндія розглядає кілька варіантів посилення візового режиму з Росією.

Також ми писали, що члени низки фінських парламентських партій заявили про необхідність ввести у Фінляндії заборону на видачу віз громадянам Росії.

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