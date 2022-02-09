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Фінляндія зберігає право подати заявку на вступ до НАТО, - МЗС

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Гельсінкі, Середа 09 лютого 2022 19:27
Фінляндія зберігає право подати заявку на вступ до НАТО, - МЗС Фото: міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто (yle.fi)
Автор: Олександр Мороз

Фінляндія зберігає за собою можливість подати заявку на вступ до НАТО. Це залежить від ситуації з безпекою в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Фінляндії Пекки Хаавісто для "РИА Новости".

За його словами, в основі зовнішньої політики Фінляндії лежить забезпечення простору для маневру і можливостей вибору.

"Виходячи з цього, ми зберігаємо за собою можливість подати заявку на вступ до НАТО. При прийнятті рішень завжди розглядається реальна обстановка з урахуванням змін, які відбуваються у сфері безпеки в міжнародному контексті", - зазначив Хаавісто.

Нагадаємо, раніше Хаавісто заявляв, що Фінляндія поки не планує ставати країною-учасницею НАТО, і вступ до Північноатлантичного альянсу не обговорюється.

Зазначимо, існує термін "фінляндизація", який на тлі загрози російського вторгнення все частіше обговорюється на Заході. Стосовно до України це означає, що від Києва можуть вимагати відмовитися від вступу до НАТО в обмін на гарантії безпеки, як свого часу зробила Фінляндія.

Однак сьогодні генсек Єнс Столтенберг розкритикував цю ідею, оскільки треті країни не можуть впливати на рішення України вступити до НАТО.

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