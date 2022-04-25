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Фінляндія і Швеція планують одночасно подати заявку на членство в НАТО, - ЗМІ

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Понеділок 25 квітня 2022 13:22
Фінляндія і Швеція планують одночасно подати заявку на членство в НАТО, - ЗМІ Фото: Фінляндія і Швеція хочуть разом подати заявку в НАТО (GettyImages)
Автор: Наталія Юрченко

Фінляндія планує синхронно зі Швецією подати заявку в НАТО. У зв'язку з цим уряд країни уповільнює процес подачі документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведську газету Dagens Nyheter.

Зазначається, що такий крок допоможе двом державам полегшити негативну реакцію Росії щодо розширення кордонів Альянсу.

"В даний час Фінляндія уповільнює свій процес, в той час як Швеція прискорює темпи, щоб обидві країни могли, якщо буде прийнято таке рішення, одночасно подати заявку на членство", - повідомили журналістам в уряді Швеції.

Раніше ми повідомляли, що більшість депутатів парламенту Фінляндії підтримують вступ до НАТО.

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