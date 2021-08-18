Фінляндія призупинила депортацію в Афганістан і перегляне видані раніше відмови

"Міграційна служба Фінляндії призупиняє прийняття рішень щодо повернення мігрантів до Афганістану", - йдеться в заяві.

Також прийнято рішення переглянути видані раніше відмови в наданні притулку мігрантам з Афганістану.

"Фінська влада уважно стежить за розвитком ситуації з безпекою в Афганістані. У липні Фінляндія однією з перших почала діяти з цього питання і на практиці призупинила депортацію в Афганістан", - заявила міністр внутрішніх справ країни Марія Охісало.

Призупинення діятиме до нормалізації ситуації з безпекою в Афганістані.