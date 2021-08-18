Фінляндія призупинила депортацію в Афганістан і перегляне видані раніше відмови

Уряд Фінляндії прийняв рішення призупинити депортацію в Афганістан мігрантів, яким відмовили в притулку. Рішення діятиме до нормалізації ситуації з безпекою в цій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС Фінляндії.
"Міграційна служба Фінляндії призупиняє прийняття рішень щодо повернення мігрантів до Афганістану", - йдеться в заяві.
Також прийнято рішення переглянути видані раніше відмови в наданні притулку мігрантам з Афганістану.
"Фінська влада уважно стежить за розвитком ситуації з безпекою в Афганістані. У липні Фінляндія однією з перших почала діяти з цього питання і на практиці призупинила депортацію в Афганістан", - заявила міністр внутрішніх справ країни Марія Охісало.
Призупинення діятиме до нормалізації ситуації з безпекою в Афганістані.
Нагадаємо, радикальний рух "Талібан" стрімко захопив владу в Афганістані. Президент Ашраф Гані покинув країну. В цей момент він знаходиться в ОАЕ.
Відзначити, в аеропорту Кабула скупчилися тисячі людей, які хочуть покинути Афганістан. Таліби, щоб відігнати натовп, відкривають попереджувальний вогонь.