Ціни на електроенергію не перешкода: Фінляндія готова до нових санкцій проти РФ
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила про готовність своєї країни ввести нові санкції проти Росії. Вона заявила, що зростання цін на електрику не стане перешкодою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Yle.
"Люди щодня гинуть в Україні, ми повинні змусити (Росію - ред.) припинити цю війну. Ми повинні бути готові поступитися власним комфортом заради цього", - цитує видання заяву Марін.
Глава фінського уряду додала, що її країна готова ввести нові санкції проти Росії. За її словами, зростання цін на електроенергію не стане перешкодою.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон під час вчорашнього візиту до Києва заявив про готовність посилювати санкції проти Росії тиждень за тижнем.
Війна Росії проти України триває 46-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!