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Ціни на електроенергію не перешкода: Фінляндія готова до нових санкцій проти РФ

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Гельсінкі, Неділя 10 квітня 2022 14:14
Ціни на електроенергію не перешкода: Фінляндія готова до нових санкцій проти РФ Фото: прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін (facebook. com. MarinSanna)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила про готовність своєї країни ввести нові санкції проти Росії. Вона заявила, що зростання цін на електрику не стане перешкодою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Yle.

"Люди щодня гинуть в Україні, ми повинні змусити (Росію - ред.) припинити цю війну. Ми повинні бути готові поступитися власним комфортом заради цього", - цитує видання заяву Марін.

Глава фінського уряду додала, що її країна готова ввести нові санкції проти Росії. За її словами, зростання цін на електроенергію не стане перешкодою.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон під час вчорашнього візиту до Києва заявив про готовність посилювати санкції проти Росії тиждень за тижнем.

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