Фінляндія підвищила рівень боєготовності через ситуацію навколо України
Фото: Фінляндія підвищила рівень боєготовності (Getty Images)
Фінляндія підвищила рівень боєготовності військових. Зокрема, через загрозу вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сил оборони Фінляндії.
"Рівень безпеки Збройних сил був підвищений до BRAVO (B). Система рівнів безпеки призначена для захисту діяльності персоналу Сил оборони та осіб, що діють в зоні дії Сил оборони", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, сили оборони Фінляндії оцінюють рівень безпеки за чотирирівневою системою з літерними кодами A-D, де A - базовий рівень, а D - вищий рівень.
За даними Сил оборони, ні гарнізони, ні особовий склад Сил оборони не стикаються з більш високою, ніж зазвичай, загрозою насильства або застосування сили.