Фінляндія підтвердила готовність стати майданчиком для зустрічі Байдена з Путіним

"Ми в загальних рисах заявили, що можемо запропонувати всі послуги, необхідні для розвитку двосторонніх відносин великих держав", - сказав Хаавісто.

За словами Хаавісто, Фінляндія в ході бесіди дала зрозуміти, що з її точки зору позитивним було б, якби переговори відбулися. Неважливо, де це станеться.

Як підкреслив Хаавісто, саміти проводяться по всьому світу, в різних куточках. Минула зустріч глав Росії й США пройшла в Гельсінкі.

"Фінляндія готова допомогти. Обидві сторони про це знають. Найважливіше, щоб зустріч відбулася".