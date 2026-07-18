Финляндия ограничила судоходство в Финском заливе из-за угрозы дронов

Меры предосторожности

Вооруженные силы Финляндии утром 18 июля ввели временное ограничение судоходства в восточной части Финского залива.

По данным военных, решение носит превентивный характер и было связано с возможной необходимостью реагирования на угрозу беспилотников.

Ограничения начали действовать в 05:45 по местному времени.

Для чего ввели ограничения

Как пояснили в Силах обороны Финляндии, временные меры направлены на обеспечение безопасности граждан и создание условий, при которых власти смогут оперативно реагировать в случае потенциальных атак с использованием дронов.

При этом в ведомстве подчеркнули, что речь идет исключительно о превентивных действиях.

Что говорят военные

Представитель Генерального штаба Сил обороны Финляндии Катри Коккола сообщила, что на данный момент беспилотников, которые могли бы отклониться от маршрута и попасть в воздушное пространство страны, не зафиксировано.

По ее словам, несмотря на это, финские военные усилили систему противовоздушной обороны в качестве дополнительной меры безопасности.

Воздушное пространство не закрывали

Несмотря на введенные ограничения для судоходства, ограничений на использование воздушного пространства Финляндии 18 июля не вводилось. Власти продолжают следить за ситуацией и готовы при необходимости принять дополнительные меры.