Финляндия направила Украине оборудование для восстановления электросети: подробности

Финляндия направила в Украину оборудование, которое поможет восстановить электросети после ракетных ударов РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Финляндии.
"Помощь со стороны энергетического сектора действительно необходима, потому что российские атаки сильно ударили по энергетической инфраструктуре Украины. Финские компании также всесторонне отреагировали на просьбу помочь Украине", - заявила министр экономики Финляндии Мика Линтиля.
Эта помощь поступит через механизм гражданской защиты Европейского союза. В список помощи вошли трансформаторы, автоматические выключатели, реле и другие важные компоненты сети.
"Ситуация в Украине очень серьезная для мирного населения и потребность помощи в стране растет. С приближением зимы миллионы людей остались без электричества, отопления и воды. Финляндия продолжает оказывать помощь в соответствии с запросами Украины. Я надеюсь, что желание помочь финнам остается высоким", - заявил министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен.
С начала полномасштабной войны Финляндия отправила в Украину 50 грузовиков разной гуманитарной помощи.
Напомним, что премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о необходимости увеличить помощь Украине, чтобы обеспечить победу в войне против России.
Финляндия предложила Украине помочь ее войскам приобрести необходимую подготовку для борьбы с российской агрессией в зимний период.
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