Финляндия направила Украине оборудование для восстановления электросети: подробности

"Помощь со стороны энергетического сектора действительно необходима, потому что российские атаки сильно ударили по энергетической инфраструктуре Украины. Финские компании также всесторонне отреагировали на просьбу помочь Украине", - заявила министр экономики Финляндии Мика Линтиля.

Эта помощь поступит через механизм гражданской защиты Европейского союза. В список помощи вошли трансформаторы, автоматические выключатели, реле и другие важные компоненты сети.

"Ситуация в Украине очень серьезная для мирного населения и потребность помощи в стране растет. С приближением зимы миллионы людей остались без электричества, отопления и воды. Финляндия продолжает оказывать помощь в соответствии с запросами Украины. Я надеюсь, что желание помочь финнам остается высоким", - заявил министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен.

С начала полномасштабной войны Финляндия отправила в Украину 50 грузовиков разной гуманитарной помощи.