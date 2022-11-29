Финляндия предлагает научить украинских военных вести зимнюю войну
Финляндия предложила Украине помочь ее войскам приобрести необходимую подготовку для борьбы с российской агрессией в зимний период.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
Как сообщает издание, президент Финляндии Саули Ниинисте, наблюдая за полевыми учениями финской армии в Северной Карелии, предположил, что его страна может помочь Вооруженным силам Украины с обучением военным действиям зимой. Кроме того, он отметил, что Финляндия поддержит военную технику, предоставляемую Киеву, с учетом ее эксплуатации в этот период.
"Конечно, обучение этому может быть очень кстати, поскольку мы знаем, как военным нужно вести себя в зимний период", - отметил президент.
По мнению экспертов Newsweek, вторжение России в Украину особенно повлияло на Финляндию, которая когда-то являлась частью Российской империи и сегодня имеет общую границу с РФ протяженностью более 1335 километров. Финляндия обрела независимость в 1939 году после того, как Советский Союз проиграл так называемую Зимнюю войну.
"В феврале Ниинисте сравнил напряженность перед полномасштабным вторжением России в Украину с Финляндией перед Зимней войной, когда советский лидер Иосиф Сталин думал, что сможет разделить финское население, но вместо этого оно объединилось перед угрозой", - пишет издание.
Обеспокоенная Финляндия объявила в мае 2022 года, что стремится присоединиться к НАТО, положив конец десятилетиям нейтралитета. Глава НАТО Йенс Столтенберг приветствовал членство Финляндии в альянсе, хотя для этого еще нужно единодушное одобрение всех его членов, и пока оно встречает сопротивление со стороны Турции.
Сегодня, 29 ноября, глава НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Россия использует зиму как "оружие войны", поскольку фактически терпит неудачу на поле боя.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Финляндии запланировали в 2023 году начать строительство ограждений на востоке страны вдоль государственной границы с Российской Федерацией.
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