Финляндия предоставляет Украине боевые катера, - Yle

Как пишет Yle, информацию о том, что Финляндия подарила боевые катера Украине, раскрыл президент Румынии Клаус Йоханнис во время обращения к парламенту своей страны. По его словам, Хельсинки обратились к нему с просьбой о транзите такой техники через территорию Румынии в Украину.

Также Йоханнис рассказал, что одобрил обучение на финских катерах около 50 украинских защитников в Румынии.

Журналисты уточняют, что по состоянию на сейчас в состав ВМС Финляндии, в частности, входят десантные корабли класса Jehu и транспортные корабли классов Jurmo и Uisko.

Что известно о таких катерах

Основные задачи вышеупомянутых катеров - десантные и транспортные операции для финской береговой охраны в любых погодных условиях. К примеру, корабли класса Uisko могут перевозить 22 человека.

Катера обладают высокой маневренностью и могут двигаться по мелководью.

Катера для Украины

Напомним, страны Запада уже неоднократно передавали Украине свои боевые катера.

В частности, недавно Швеция анонсировала новый пакет военной помощи, в который вошли 10 боевых катеров и 20 групповых катеров.

Также в начале марта Нидерланды пообещали предоставить украинским защитникам 8 милитаризованных речных патрульных катеров и десантно-штурмовой катер CB90.