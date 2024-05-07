Финляндия может снова открыть границу с Россией, но есть условие

Мигранты на границе Финляндии и РФ

Осенью прошлого года Финляндия столкнулась с волной миграции, когда на ее границе с Россией резко возросло число прибывающих из Сомали и Ирака. В ответ на это Финляндия была вынуждена закрыть границу, а недавно правительство продлило запрет на работу пограничных пунктов пропуска до "дальнейшего распоряжения".

Журналистское расследование выявило, что за наплывом мигрантов стоит не что иное, как деятельность российских силовых структур. По имеющимся данным, в организации этого кризиса участвовали те же структуры, которые ранее провоцировали подобные ситуации на границе Польши и Беларуси.

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