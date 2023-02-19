Финляндия может вступить в НАТО без Швеции: в минобороны назвали условие

Финляндия может присоединиться к НАТО без Швеции, если Турция заблокирует присоединение Стокгольма к Альянсу.
Об этом заявил министр обороны Финляндии Микко Савола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
"Финляндия предпочла бы, чтобы Хельсинки и Стокгольм присоединились к НАТО вместе. Но Финляндия не откажется от вступления в альянс, если Турция вынесет положительное решение только в пользу Хельсинки. Тогда мы присоединимся отдельно", - заявил Савола.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Изначально против расширения альянса выступила Турция, которая обвиняла Хельсинки и Стокгольм в том, что они укрывают людей, которых Анкара считает террористами.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что они не изменили своего желания вступить в НАТО одновременно со Швецией.
Также ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что заявку на вступление Финляндии в НАТО могут рассмотреть отдельно от Швеции.
При этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон настаивает на совместном с Финляндией вступлении в Альянс.
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